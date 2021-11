IVKH ülemarst Toomas Kariis pälvis arstide liidu aumärgi

ArstidelLiidu aumärk on kolleegide tunnustus väljapaistvatele Eesti arstidele, kellel on olnud tähtis roll liidu tegevuses arstkonna huvide kaitsmisel, arstiabi kvaliteedi parandamisel, tervishoiu ja meditsiinikultuuri edendamisel.​

Aumärk asutati 2006. a. Aumärgi autor on kunstnik Ene Valter. Märk on ovaalse kujuga, keskel on valge emailiga taustal tähed EAL, neid ümbritseb kiri EESTI ARSTIDE LIIT ja all on aastaarv 1921.