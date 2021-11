Skandaali sattunud Jüri Kamenik andis ülikoolile üle lahkumisavalduse

29. novembril ilmus Postimehes artikkel Tallinna ülikooli klimatoloogia ja meteoroloogia lektorist Jüri Kamenikust. Tallinna ülikool andis eile teada, et looduse- ja terviseteaduste instituudi juhtkond kohtub Jüri Kamenikuga täna, 30. novembril, et esitatud süüdistuste ja politsei poolt alustatud menetluse teemal vestelda.

Kamenik aga ütles Postimehele eile, et kavatseb ise ülikoolile lahkumisavalduse viia. «Ma rääkisin täna (eile – toim) ülikooliga ja leidsime, et kõige parem, kui ma ise astun tagasi.»

Esmaspäeval kirjutas Postimees, et Jüri Kamenik on aastaid teinud põieuuringuid, milles osalejate väitel on neid seksuaalselt ära kasutatud.