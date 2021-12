Eoin Drea: Me ei tohiks kunagi demokraatiat enesestmõistetavana võtta

Eoin Drea on Wilfried Martensi Euroopa Uuringute Keskuse vanemteadur, tema valdkondadeks on majandus- ja sotsiaalpoliitika. Erinevad meediaväljaanded nagu The Guardian, Politico, Euronews ja The Irish Times on avaldanud tema rohkeid kaastöid. Lisaks on ta Trinity Kolledži ärikooli teadur ja omab doktorikraadi majandusteaduses Corki Ülikoolist.

Iirlane Eoin Drea sõnul ei tööta enam traditsiooniline klassifikastioon, kuidas inimesi sotsiaalsetesse rühmadesse liigitatakse. „Ei saa rääkida vaid töölisklassist ja keskklassist, vasak või parempoolsetest,“ ütles ta. Tegelikult on sotsiaalpoliitiline pilt tema arvates palju laialivalguvam ning põhineb rohkematel väärtussüsteemidel. Drea rõhutas, et suuremad erinevused on põlvkondade vahel ning ka geograafiline erinevus on märgatav. Ta tõi näiteks, et Budapesti ja ülejäänud Ungari meelsus on täiesti erinevad nagu on see nii ka Londonis ja ülejäänud Inglismaal.