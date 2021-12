OLULISED KÜSIMUSED ⟩ Mida peab teadma seoses laste vaktsineerimisega?

Miks üldse lapsi vaktsineerida, kui lapsed põevad koroonat enamasti kergelt ja ka haiglasse satuvad väga harva?

Covid-19 möödub lastel tõesti enamasti kergelt. Üksikutel juhtudel võib haigus siiski ka lastel kulgeda väga raskelt: näiteks multisüsteemset põletikulist sündroomi on selle lühikese aja jooksul Eestis põdenud juba 24 last, kellest enamik olid enne koroonasse haigestumist täiesti terved. See, et Covid-19 on lastele vähem ohtlik kui vanematele inimestele, ei tähenda sugugi, et see haigus oleks lastele ohutu.

Lisaks on muidugi oluline ka see, et me tahame, et meie lapsed saaksid hea hariduse, et neil oleks võimalik käia huviringides, ja sellele kõigele aitab vaktsineerimine kindlasti kaasa.

Miks erineb laste vaktsiiniannus täiskasvanute omast?

Eelpuberteediealiste laste immuunsüsteem on üsna ergas. Kliinilised uuringud kinnitavad, et väiksema koguse vaktsiini toimeainega on võimalik 5-11-aastastel lastel saada sama hea antikehade tase kui 12-17-aastastel või täiskasvanutel suurema koguse puhul. Laste vaktsiinis on seetõttu 30 mikrogrammi asemel 10 mikrogrammi toimeainet. Kliinilistes uuringutes leiti, et sellise väiksema kogusega vaktsiini tõhusus on üle 90 protsendi.

Lastele mõeldud vaktsiinis on lisaks selline aine nagu trometamiin, mida täiskasvanute vaktsiinis ei ole. Mis see on ja miks on see laste vaktsiini sisse pandud?

See on puhver, mis aitab hoida pH tasakaalu õigena. Selle aine kogus vaktsiinis on väga väike ja uuringud on näidanud, et tänu sellele on vaktsiin külmkapitemperatuuril stabiilsem. Kui me alguses teadsime, et Pfizeri vaktsiini võib tavakülmkapis hoida väga lühikest aega, siis sellist parandatud koostisega vaktsiini võib hoida tavakülmikus kuni kümme nädalat.

Kas vastab tõele, et Covid-19 ohustab ainult riskirühma kuuluvaid lapsi, kellel on tõsised kroonilised haigused?

Ei, kindlasti mitte. Osa lapsi põeb koroonat kindlasti raskemini kui teised lapsed, aga raskelt haigete seas on ka neid lapsi, kellel ei ole mingeid riskifaktoreid. Nii et seda järeldust teha ei saa, et raskelt põevad ainult väga tõsiste eelnevate seisunditega lapsed.

Kas laps, kes on juba Covid-19 läbi põdenud, võib uuesti haigestuda ja kas teda on üldse vaja vaktsineerida?

Selliseid ekstrauuringuid ei ole palju tehtud, aga on mõned publikatsioonid, kus on andmeid nii täiskasvanute kui ka laste kohta ja kus on võrreldud esmast ja korduvnakkust. Vastus on: jah, on küll võimalik uuesti nakatuda. Selle uuringu kohaselt oli minimaalne ajavahe kahe nakatumise vahel 6 kuud ja keskmine 9 kuud.

Immuunkaitse tugevus väheneb aja jooksul. Lisaks on liikvel uued tüved ja seega on paljud riigid rõhutanud, et immuunkaitse peaks olema võimalikult hea. Hea kaitse saavutamiseks soovitatakse tõhustusdoose ja ka läbipõdenute vaktsineerimist. Läbipõdenute vaktsineerimise soovitus on laste puhul sama mis täiskasvanutel: ühe doosiga 6 kuu möödumisel põdemisest.