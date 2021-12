Eestis on avastatud kuus omikrontüve juhtu

Tänaseks on lisandunud veel neli omikrontüve kandjat, kes kõik on tulnud Lõuna-Aafrika Vabariigist. «Neist kolm olid vaktsineeritud,» ütles terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel. «Meile teadaolevalt on nakatunud asümptoomsed või kergete sümptomitega,» lisas Pruudel ja rõhutas, et kõik viibivad isolatsioonis.

Tulles vaja teha PCR-test

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp rääkis Postimehele, et Eestis tuvastatud kuuest nakatunust viis olid vaktsiinikuuri läbinud ning ühel oli see pooleli. Millised sümptomid neil täpsemalt on? «Mõnel juhul on need sümptomid seedetrakti nähud: iiveldust ja kõhulahtisust on mõnel mainitud. Muidu on kerge nohu ja ühel juhul palavik,» vastas Sepp ja lisas, et laupäeval tuvastatud omikrontüve kandjal mingeid sümptomeid ei olnudki.