Politsei võttis Virumaal vahele seitse narkodiilerit

Narvas, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Tapal ja Rakveres läbi viidud narkoreidi käigus tabatud diileritest kolm on tänaseks kohtu poolt vahi alla võetud.

Ida prefektuuri teatel korraldab nende kriminaalbüroo tänavareide vähemalt viiendat aastat ja reide jätkatakse ka edaspidi. «Antud juhul on meie eesmärk tõkestada tänava narkokuritegusid ja läbi selle vähendada narkootiliste ainete kättesaadavust seal, kus see on potentsiaalsele tarbijale kõige lähemal,» ütles Ida prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Dmitri Kabanov.