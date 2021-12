Isamaa pärib Kallaselt aru energiahindade toetusmeetme kohta

«Möödunud on mitu kuud ja tegusid ei ole,» sõnas Reinsalu. «Tallinna linn on öelnud, et riik pole taganud vajalikke lahendusi ja nemad toetusraha välja ei maksa. Tallinna kodulehel on kirjas, et inimeste taotlusi hüvitiseks hakatakse vastu võtma alles 15. jaanuarist. Eile kostus meedia vahendusel, et kuna valitsus ei suuda korraldada lubatud toetuse maksmist, hakkavad omavalitsused jagama toidupakke. Tekkinud segadus on inimeste suhtes jõhker ja häbiväärne,» leiab ta.