Lääne-Nigula vallavanemaks pürgivad nii Aivar Riisalu kui ka Simmo Saar

Simmo Saar ütles Lääne Elule, et tal on Lääne-Nigula vallas tuttavaid ning on seal noorena aega veetnud. «Nii et õrn isiklik seos. Mul on kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemus, vastan nõuetele,» sõnas Saar, kes pidas aastatel 2005-2009 Pärnu abilinnapea ametit.