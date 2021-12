Riigikaitse arengukava: luuakse mitmikraketiheitjate üksus

Kaitseminister Kalle Laanet (RE) ütles, et uuendatud riigikaitse pikaaegse arengukava vastuvõtmine praeguses julgeolekuolukorras on märgilise tähtsusega. «Arvestades käimasolevat hübriidkriisi ei tohi me unustada, et konventsionaalsetel sõjalistel võimetel on ka hübriidkriisis väga selge roll,» rõhutas minister. Ta lisas, et Eesti peab lähiaastatel veelgi enam pingutama oma sõjalise kaitse tugevdamiseks nii iseseisvalt kui liitlastega koostöös.