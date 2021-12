Toidupanga abivajajate arv kasvab jõudsalt

Toidupank suudab üle Eesti jagada iganädalaselt abi keskmiselt 13 600 inimesele. Tänavu aasta algusest novembri keskpaigani on abivajatele jagatud ligi 2700 tonni toitu. Tegelik vajadus on aga palju suurem, sest Eestis elab suhtelises vaesuses 272 000 inimest ning absoluutses vaesuses 30 500 inimest, vahendati pressiteates.

Alates detsembrist on kõigis Rimi kauplustes (va Rimi Ekspress) taas Toidupanga annetuskorvid, kuhu igaüks saab lisada omapoolse toiduannetuse puudust kannatavatele inimestele.

Rimi annetab Toidupangale jõuludeks 5000 purki mett ja kutsub sel aastal kõiki heategijaid üles annetama midagi erilisemat – mett, pähkleid, kuivatatud puuvilju või muud pühadehõngulist, et muuta ka abivajajate jõulud erilisemaks. Alati on oodatud ka kõik kauasäilivad toidud.

Lisaks annetuskorvidele kauplustes on võimalik annetada ka e-poes, kus saab oma ostukorvile lisada annetuse 3-, 5- või 10-euroses summas. See võimalus jääb Rimi e-poodi pikemaks perioodiks, sest abi vajatakse aastaringselt. Rimi kogub annetatud summad kokku ja kannab kord kuus Toidupangale. Toidupank kasutab saadud annetusi, et toimetada toiduabi igasse Eestimaa nurka.