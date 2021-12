Eesti politsei tabas Leedu autovaraste maffiapealiku

Pole saladus, et Leedu autovargad on Eestis peavalu tekitanud juba üle kümne aasta. Nüüd aga jõustus Tartu maakohtus üks seni kaalukamatest otsustest Leedu kuritegeliku ringkonna autoriteedi Aurimas Skirgaila kohta, keda peetakse viimasel ajal Eestis toimunud autovarguste üheks peamiseks niiditõmbajaks. Politsei on ka varem autovaraste Leedu jõukude juhtfiguure kodumaalt välja nõudnud, aga Skirgaila on neist esimene, kes tunnistati süüdi kuritegeliku ühenduse loomises.