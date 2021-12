Lastestaadioni alale planeeritakse üheksakorruselist USA saatkonna hoonet

Linnaplaneerimise ameti juhataja Ivari Rannama ütles ERRi raadiouudistele, et protsess on alles algusjärgus. Algatamisettepaneku seletuskirja kohaselt on uue saatkonna keskmes kuni üheksakorruseline peamaja. Pidulik sissepääs külastajatele ja kõrgetele isikutele on kavandatud Suur-Ameerika tänavast. Teenindav personal siseneb Väike-Ameerika tänavast.