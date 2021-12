Jaanuarist hüvitab haigekassa mitmeid uusi ravimeid

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhi Erki Laidmäe sõnul on sügis olnud ravimitootjatega läbirääkimiste osas väga viljakas. «Mitmed pikalt kestnud läbirääkimised on õnnestunud kokku sõlmida ning jaanuarist lisandub nimekirja tavapärasest mitu korda enam ravimeid,» märkis ta.

Loetellu lisandub ka vaimse tervise ravimeid

«Et ravim saaks loetellu lisatud, on oluline, et sellele kasu oleks patsiendi jaoks tõestatud ning tootjatega oleks õnnestunud hinnaläbirääkimistel saavutada meie kõigi ühise ravirahakoti jaoks aktsepteeritav hind,» selgitas Laidmäe loogikat, mille järgi haigekassa ravimeid hüvitab.

Nimekirjast leiab ka kolm uut ravimit, mis on mõeldud vaimse tervisega seotud haiguste raviks. Skisofreeniapatsientide jaoks on loetelus uus ravim toimeainega kariprasiin, mille eesmärk on teiste positiivsete mõjude seas vähendada patsiendil luulumõtteid ja rahutust. Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega patsientide jaoks on aga varasemast enam kättesaadavad ravimid toimeainetega atomoksetiin ja metüülfenidaat, sest raviga saab nüüd alustada lastepsühhiaater ning ravi vajadusel pikendada perearst.

Haiglaravimitest lisandub loetellu depressiooniravim toimeainega esketamiin. Tegu on ravimiga, mida saab haiglas kasutada juhul, kui patsienti ei ole eelnevad antidepressantide kuurid ega ka elekterimpulssravi aidanud. «Kuna ravimi hind on väga kallis, on sellised piirangud vajalikud, sarnased tingimused on kehtestatud ka näiteks Rootsi tervishoius. Loodame, et hind läheb ajapikku odavamaks ja meil on võimalus ravimit enamatele patsientidele hüvitada,» selgitas Laidmäe.