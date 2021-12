Menukas Telliskivi loomelinnaku baar sulgeb uksed

«Me oleme läinud, aga loodetavasti mitte unustatud! Me pole kindlad, kuhu me jõuame, kuid niipea, kui oleme alustanud midagi uut, saate sellest esimesena teada,» lubatakse teadaandes.

«Hoidke FB-l silma peal, et saada rohkem uudiseid, sest nädalad liiguvad edasi. Me müüme mõned asjad, küsime nõu ja on ütlematagi selge, et ootame õllesid serveerima seni, kuni need tühjaks saavad. Kui keegi teist teab mõnda kohta, mis teie arvates sobiks hästi tulevasele Pudel Baarile, siis võtke meiega pärast pühi ühendust!» teatab baar.