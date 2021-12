Kuu pärast teist vaktsiinisüsti suri 23-aastane mees

Ravimiameti teatel suri mees äkksurma kuu pärast teist vaktsiiniannust.

Lahangul tuvastati tal müokardiit. Pool aastat varem oli tal diagnoositud südame rütmihäire ning ravimiameti teatel ei käinud ta kardioloogi juures, kuhu perearst ta suunas.

Pärast esimest vaktsiinisüsti tekkis mehel viirusinfektsioon ja teise vaktsiinisüsti järel, 3,5 nädalat hiljem, tõusis tal palavik, muid kaebusi ei esinenud. Ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla selgitas Postimehele, et äkksurma tavaliseks mehhanismiks on südamerütmihäire, selle tekkeks on palju võimalikke põhjusi.

Müokardiit on mRNA vaktsiinide puhul üks teadaolev kõrvaltoime ning ravimiameti hinnangul on juhtumi puhul seos vaktsiiniga võimalik, kuid äkksurmale võis kaasa aidata ka rütmihäire ägenemine müokardiidi tõttu. «Müokardiit esineb viirushaiguste puhul, aga on ka mRNA vaktsiinide teadaolev harvaesinev kõrvaltoime, mis diagnoositakse tavaliselt umbes 14 päeva pärast vaktsineerimist,» rääkis Uusküla. «Kuna tervisehäire teke on antud juhul ajalises seoses vaktsineerimisega, on ravimiameti hinnangul põhjuslik seos vaktsiiniga võimalik.»

Müokardiit (südamelihase põletik) on mRNA vaktsiinide teadaolev, harvaesinev ja enamasti kerge kõrvaltoime. Ka Covid-19 põdemine suurendab oluliselt müokardiidi esinemise tõenäosust.

«Müokardiidi esinemissagedus enne Covid-19 pandeemiat oli ligikaudu 10–20 juhtu 100 000 inimese kohta aastas ja selle kõige tavalisem põhjus on viirusinfektsioon,» rääkis Uusküla ja lisas, et müokardiidile võib viidata koormustaluvuse langus, õhupuudus pingutusel, südamepekslemine, rindkerevalu. Selle diagnoosimiseks on vaja teha laboriuuringuid ja piltdiagnostikat.

«Covid-19 vastu mRNA vaktsiiniga vaktsineeritutel tehtud ühes uuringus nähti, et 7 päeva jooksul pärast teist annust esines 12…29-aastastel meestel ligikaudu 2,6 täiendavat müokardiidijuhtu 100 000 isiku kohta võrreldes isikutega, kes ei saanud vaktsiini. Teises sarnases uuringus esines 16…24-aastastel meestel 28 päeva jooksul pärast teist annust 5,7 täiendavat müokardiidijuhtu 100 000 isiku kohta võrreldes isikutega, kes ei saanud vaktsiini,» selgitas Uusküla. Uuring aga märgib, et Covid-19 põdemisel on müokardiidi risk uuringuis kuni 18 täiendavat juhtu 100 000 vaktsineeritu kohta.

«Vaktsiiniga seostatavad müokardiidi juhud on peamiselt esinenud 14 päeva jooksul. Neid on täheldatud sagedamini pärast teist vaktsineerimist ja sagedamini noorematel meestel. Olemuselt ei erine see vaktsineerimata inimestel tekkivast müokardiidist,» lisas Uusküla.

Eestis on müokardiidist teatatud kokku 4 korral: Comirnatyga seoses lisaks 23-aastase mehe ja 32-aastase mehe juhtumile veel ka 40-aastasel mehel tekkinud müokardiidist. Kõigil juhtudel on ravimiameti hinnangul seos võimalik. Lisaks on üks teatis Vaxzevria vaktsiini järgselt 68-aastasel naisel tekkinud südamekaebuste kohta, mida patsient pidas müokardiidiks, kuid uuringud ja analüüsid seda ei kinnitanud.

«On väga oluline, et ravimi või vaktsiiniga ajalises seoses tekkiva tervisehäire puhul, mis kestab kauem kui kolm-neli päeva, peetakse nõu perearstiga. Tõsise kõrvaltoime tekkides tuleb arsti poole pöörduda kohe,» rõhutas Uusküla.

Ta lisas, et olenemata sellest, kas tekkinud tervisehäire on ravimist/vaktsiinist või eraldiseisev haigus või olemasoleva haiguse ägenemine, peab see saama õigeaegset ja õiget ravi. «Kõik ägedad ja kroonilised haigused esinevad ka Covid-19 epideemia ja vaktsineerimiste foonil, oluline on õigel ajal arsti poole pöörduda,» lisas Uusküla.

Eelmise aasta 27. detsembrist kuni käesoleva aasta 19. detsembrini on ravimiametile teatatud 36 surmaga lõppenud tüsistusjuhtumist, millest neljal juhul on ravimiameti hinnangul seos vaktsiiniga võimalik. Kahel juhul ei saa ameti hinnangul seost vaktsiiniga välistada.

Kõrvaltoimetest teatamine Kõigist vaktsineerimise järgsetest häirivatest kaebustest tuleks perearstile teada anda. Covid-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul nad peavad seost vaktsiiniga võimalikuks. Kui arst saadab teatise, ei ole vaktsineeritul tarvis teatist saata.

Kuna erinevate vaktsiinide kasutamise puhul on harva teatatud trombotsütopeeniast (vereliistakute vähesusest) ja sellest tingitud veritsustest, tuleks nahaaluste verevalumite või korduva/kestva veritsuse puhul konsulteerida perearstiga, kes otsustab vereanalüüsi võtmise vajaduse.

Samuti tuleks perearstiga konsulteerida juhul, kui tekivad veenitromboosi tunnused. Nendeks võivad olla ühe jäseme turse, hellus katsumisel, naha punetus ja kuumustunne. Kui veenis tekkinud tromb liigub kopsuarterisse, võib tekkida hingeldus ja õhupuudustunne, rindkerevalu, köha, vahel pearinglus, nõrkus ja minestustunne.