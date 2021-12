TAUST ⟩ Julgeolekut murendas viiruse tulek

Päevselge, et koroonapandeemia on löönud lõhe Eesti ühiskonda, ja see ei ole mitte kuidagi meie julgeoleku ega turvalisuse huvides. Elutu viirus on suutnud tunduvalt rohkem kui Kremli lõhestuspoliitika ja propagandatööriistad kümnete aastate jooksul. Viiruse eesmärk on levida ja puhkeaega see ei vaja, kuid ka suurimad vastase ideoloogid vajavad pausi.