Kärmemad broneerivad jõuluvanasid aastaid ette, teised proovivad õnne jõululaupäeval

Eesti Jõuluvanade Seltsis on ligi 30 jõulutaati, kes on jaotunud kümnesse maakonda, et jõuda igale poole üle Eesti. Jõuluvana Volli, kes on seltsi asutaja ja pikaaegne juhatuse liige, on peredele jõulurõõmu toonud juba 22 aastat - pool oma elust - ning ta rääkis, et esimesed päringud jõuluvana tellimiseks hakkavad tavaliselt juba suve lõpust.

Jõuluvana Volli. FOTO: Erakogu

«Lasteaedade päringud on septembris ja kodude selline aktiivne pool hakkab novembri lõpus. Aga meie jaoks tähendab see seda, et kuskil oktoobri lõpus on 24. detsembri magusamad ajad juba võetud,» sõnas jõuluvana Volli.

Taat nentis, et nii mõnigi teeb broneeringu lausa aasta või kaks juba ette, et jõuluvana vajalikul kuupäeval ja kellaajal kindlasti nende juurde tulla saaks. «Jõuluõhtul on kõige parem aeg 16-20 vahel, aga tavaliselt läheb see päev ikka keskööni välja. Tellijaid on palju ja päev hakkab enne lõunat pihta.»

Ka jõuluvana Julius, kes küll seltsi ei kuulu, kuid omab Jõuluvanade Kooli tunnistust alates 1990. aastast, nentis, et ajad saavad pühadeks täis päris ruttu. «Septembrikuust hakkab tavaliselt tellimine pihta, kuid on ka olukordi, kus jõuluvana lahkub soojast kodust nii, et ukselävel öeldakse, et kohtume juba järgmine jõul. 24. on juba täna broneeritud ära järgmiseks kaheks aastaks,» ütles Julius.

Jõuluvanade Seltsi taadid käivad igal pool, kuhu neid vaid kutsutakse. «Kus iganes on jõulurõõmu vaja, sinna läheme. Erandid on võib-olla kaubanduskeskused, kõik taadid seda ei eelista. Aga koolid, lasteaiad, kodud, ettevõtted ja nende laste peod. Seda teeme,» rääkis Volli. Ka jõuluvana Julius käib lisaks lasteaedadele ja peredele veel jõulumaal tööl, et veelgi rohkemate lasteni jõuda.

On ka neid, kes jõululaupäeval taati tellida proovivad

Kui tihedad seltsi jõuluvanade graafikud on? «Enne koroonat oli meie päringute arv puusalt tulistades kuskil 2500. Koroonaajal kukkus see kuskil 40 protsenti. Sellel aastal on ka muidugi koroona-aasta, aga päringute arv on peaaegu tagasi seal, kus enne. Eelmine aasta oldi väga ettevaatlikud, aga sel aastal tundub, et on julgus tagasi tulnud,» arutles jõuluvana Volli.

Veel rääkis ta, et kuigi Tartumaa peale on 13 jõuluvana, on neist sellegipoolest puudus, kuna tööd jagub. Detsembri alguseks on 24. detsember kõigil täis broneeritud ning päringuid on rohkem, kui teenindada jõutakse - ühele külastusele olevat ligi seitse tahtjat.

Jõuluvana Julius. FOTO: Erakogu

Jõuluvana Volli sõnul on mõnel jõuluvanal praegu võimalik üksikuid pakkumisi vastu võtta vaid 25. detsembriks. «Et oma lemmik taati saada, lükatakse vahel jõulud lihtsalt edasi. Pered väärtustavad seda, et lastele saaks nende lemmik jõuluvana külla tulla.»