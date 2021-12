Ratas: peaministrina tundsin, et teadusnõukoda oli kui valitsuse liige

«Mäletan hästi eelmise aasta algust, kui algas Covid-19-ga seotud tee tundmatusse. Õnneks tulid koheselt appi teadusnõukoja liikmed eesotsas professor Irja Lutsariga,» meenutas Ratas. «Saan kinnitada, et teadusnõukoda ja pr Lutsar on olnud väga oluliseks abiks Eesti ühiskonnale ning valitsusele ja pea alati teinud väsimatult palju rohkem kui neilt oodatud,» märkis ta, lisades, et peaministrina tundis ta justkui teadusnõukoda olnuks 16. valitsuse liige.

Lutsar on Ratase sõnul sageli ka keerulist selgitustööd. «Minu südamlik tänu selle eest, et just teadusnõukoda näitas, kui oluline on lahendada pandeemiat teaduspõhiselt,» tänas riigikogu esimees. «Ju saime sealtki eelmise aasta sügisel olulise tõuke, et tõsta teadus- ja arendustegevuse kulud ühe protsendini SKPst,» tunnistas ta.