Nimelt meenutas ta, et riigikontrolli aastaaruandes on kirjas: «Valitsust tuleb tunnustada selle eest, et teadlased on koroonaviirusega võitlemisel kaasatud otsustusprotsessi. Teadlased väärivad omakorda tänu, et nad on olnud valmis riigile ja valitsusele appi tulema. Valitsust nõustav teadusnõukoda on hea näide tulemustele viivast koostööst.»