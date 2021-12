Nädalaga kasvas omikrontüve osakaal Eestis 16 protsendilt 45-le

Terviseameti andmetel on viimase 14 päeva haigestumus kasvutrendis Harjumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Pärnumaal, Raplamaal, Tartumaal ja Viljandimaal, püsis stabiilsena Saaremaal, muudes maakondades on veel langustrend, kuid üldiselt on haigestumuse langus peatunud.