Tallinna kaheksa koroonaennetuspunkti töötavad aasta lõpuni

Vabaduse väljaku testimispunktis saab lisaks PCR testile teha ka tasuta antigeeni kiirtesti. Vana-aasta õhtul töötavad kõik punktid kella 19ni ning 1. jaanuaril on kõik suletud. Alates 2. jaanuarist jätkab tööd neli koroonaennetuspunkti.

«Koroonaennetuspunktides on võimalik saada tõhustusdoos veel enne aasta lõppu. Kaitsesüstima saab tulla eelregistreerimata ning eakale pereliikmele saab kutsuda vaktsineerimisbrigaadi koju,» ütles Tallinna linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.

«Nakatumise trend on tõusuteel ja valmis tuleb olla järgmiseks puhanguks uuel aastal. Seepärast oleks igati mõistlik end vaktsineerida ja teha esimesel võimalusel ka tõhustusdoos, kuna see annab oluliselt parema kaitse raske haiguse eest.»

Tasuta kiirtestimise teenus on Öpiku sõnul täiendavaks ennetusmeetmeks, et vähendada riske enne kohtumisi eakate või kõrgendatud terviseriskiga inimestega. «Testimine toimub tervishoiuasutustes kasutatavate professionaalsete antigeeni kiirtestidega ja seda aitab läbi viia tervishoiutöötaja. Positiivse testitulemuse puhul suunatakse inimene kohe PCR testile samas testimispunktis,» rääkis Öpik ja lisas, et kolme esimese päevaga tehti 811 kiirtesti, millest 33 osutus positiivseks.

Nõustamis- ja vaktsineerimispunktid Haabersti Rimis (Haabersti 1), Linnamäe Maxima parklas (Linnamäe tee 57), Kristiine keskuses (Endla 45), Ülemiste keskuses (Suur-Sõjamäe 4), Lindakivi kultuurikeskuses (Jaan Koorti 22), Põhja-Tallinna kogukonnamajas (Kari 13) ja Balti jaama juures on argipäevadel avatud kell 12–19 ja nädalavahetustel kell 10–17. 1. jaanuaril on need punktid suletud.

Vabaduse väljaku nõustamis-, vaktsineerimis- ja testimispunkt on kuni aastavahetuseni avatud kella 9–21ni. Vana-aasta õhtul, 31. detsembril töötab ka Vabaduse väljaku punkt kella 19ni ja uusaastal, 1. jaanuaril on see suletud.

Alates 2. jaanuarist 2022 jätkavad tööd koroonaennetuspunktid Vabaduse väljakul, Lindakivi kultuurikeskuses, Kristiine keskuses ja Haabersti Rimis.

Nõustamis- ja vaktsineerimisteenus on kõigis Tallinna koroonaennetuspunktides eelbroneeringuta ja tasuta. PCR-testi tegemine on saatekirja alusel tasuta, ilma saatekirjata tuleb tasuda 44 eurot. PCR-testi proov võetakse kas ninaneelust või kurguloputusvedelikust.