Biden ja Zelenskõi peavad pühapäeval telefonivestluse

«Biden kinnitab veel kord USA toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele, arutab Venemaa sõjaväe koondumist Ukraina piiridel ja vaatab läbi ettevalmistused eelseisvateks diplomaatilisteks tegevusteks, et aidata olukorda piirkonnas deeskaleerida,» edastati Valge Maja avalduses.

«Ootan, et saaksime sel pühapäeval uuesti presidendiga vestelda, et kooskõlastada meie samme Ukraina rahu ja Euroopa julgeoleku nimel,» kirjutas Zelenskõi suhtlusvõrgustikus Twitter.

USA president Joe Biden hoiatas neljapäevases telefonikõnes Vene presidenti Vladimir Putinit Ühendriikide jõulise vastuse eest Venemaa sissetungi korral Ukrainasse ja ütles, et diplomaatilise lahenduse kujunemiseks on vaja olukorra deeskaleerimist, teatas Valge Maja.

«Kõne ajal Venemaa liidriga tegi Biden selgeks, et USA ning tema liitlased ja partnerid reageerivad otsustavalt, kui Venemaa Ukrainasse peaks tungima,» ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.

Vene föderatsiooninõukogu aseesimees Konstantin Kossatšov hindas optimistlikult USA ja Vene presidendi vestluse tagajärgi ning väljendas lootust, et 2021. aasta kaob ajalukku kui kõige julgeolekuvaldkonnas toimunud halva tipnemise ajana.

«Üldiselt ja tervikuna - kui kasutada uusaastaterminoloogiat - on šampanjaklaas esialgu pigem pooltäis kui pooltühi. See jätab lootust, et lahkuv 2021. aasta kaob ajalikku kui kõige juhtuda võinud halva tipnemine - vähemasti julgeolekuvaldkonnas. Seal aga vaata, võidame ühiste pingutustega ka koroonaviiruse,» kirjutas Kossatšov Facebookis.