Transpordiamet hoiatab: teed on kohati libedad

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed erinevad: kohati jäised, soolamärjad või sõidujälgede vahel soolalumesegused, kõrvalmaanteed on lumised. Teetemperatuur on kõikjal veel miinuspoolel, kuid õhutemperatuur on saartel plusspoolele tõusnud.