Blinken arutas liitlastega Ukraina olukorda

«Blinken ja B9 välisministrid arutasid Venemaa sõjalise jõu destabiliseerivat ülesehitamist Ukraina piiri ääres, aga ka vajadust ühtse, avatud ja otsustava NATO positsiooni järele liitlaste seas ja liitlaste kollektiivkaitseks ning koostööd ühist muret pakkuvates küsimustes,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

Blinken rõhutas esmaspäevases rühmakõnes mitmele Euroopa välisministrile riigi liitlaste tähtsust.

Pressiesindaja sõnul ütles Blinken, et USA on pühendunud jätkama tihedat koostööd kõigi oma partneritega, et vältida olukorra eskaleerumist.

Venemaa on koondanud Ukraina piiri lähedale umbes 100 000 sõdurit, kuid korduvalt eitanud kavatsusi rünnata.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell sõidab teisipäeval visiidile Ukrainasse, kus on muu hulgas kavas külastada rindejoont, et näidata toetust Kiievile vastaseisus Venemaaga, edastasid uudisteagentuurid.

Pinged Venemaa ja Ukraina vahel on viimastel kuudel teravnenud, lääs on hoiatanud, et Moskva võib plaanida täiemahulist invasiooni Ukrainasse.

Borrell külastab kontaktjoont, kus Ukraina relvajõud on vastamisi separatistide vägedega.

Borrelli visiit peaks kestma neljapäevani.