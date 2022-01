GALERII JA VIDEO ⟩ Postimehe aasta inimene on Narva meer Katri Raik

«Katri Raik poleks midagi saavutanud, kui poleks olnud Narvat,» märkis Postimehe aasta inimeseks kuulutatud Raik ise.

Postimehe peatoimetaja Marti Aaviku sõnul on Raik silma paistnud lausa uskumatu järje- ja meelekindlusega. «Paljud teised on sama ülesande ees seistes alla vandunud. Veelgi rohkemad on ainult rääkinud, et keegi teine võiks midagi teha, ja lõputult olusid kirunud,» tutvustas Aavik seekordset tunnustuse saajat.

Aaviku sõnul on Katri Raik andnud lootuse oma kodukohale ja selle inimestele. Ühes nendega on ta rõõmustanud tervet Eestit ja näidanud, et muutusi on võimalik saavutada, kui väga tahta, miski oma südameasjaks võtta ja selle nimel targalt pingutada.

«Palju lihtsam on istuda kodus kui minna võõravõitu paika, inimesi tükkis nende eripäradega tundma õppida ja olla nendega ja neist rääkides ikka muheda huumoriga. Olla selle juures kogu aeg uute asjade, muutuste eestvedaja. Olla see, kes ehitab sildu inimeste vahel,» ütles Aavik.

Tema sõnul ei kahtle ilmselt keegi, et seekordsel Postimehe aasta inimesel on väga suur töö veel ees ning tulevikulootuste andja on ta oma eelmise aasta saavutustega päris kindlasti.

«Me kõik tunneme Narva ajalugu. Oleme liiga kaua harjunud kuulma Narvast eelkõige nutulaule ja korruptsioonilugusid. Katri Raik on usutavate ja heade muutuste eestvedaja, kes ei ole alla andnud ega heitunud. Selle eest me teda tunnustamegi!» ütles Postimehe peatoimetaja.

«Piltlikult öeldes on Katri üle 20 aasta tõlkinud narvakaid ülejäänud Eestile ja vastupidi,» rõhutas Aavik ja lisas, et Katrile osaks saav tunnustus ja kiitus on laiemalt kantud Postimehe tähelepanust ja julgustusest narvakatele.

Katri Raik on olnud Tartu Ülikooli teabetalituse juhataja, Narva kolledži direktor, haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler ning sisekaitseakadeemia rektor.

Sisekaitseakadeemiast siirdus Raik poliitikasse, olles aastatel 2018-2019 Jüri Ratase esimeses valitsuses siseminister. Seejärel siirdus Raik riigikogusse, kuid loobus paljudele üllatuseks saadiku kohast, et siirduda Narva, kus ta oli linnapea mullu augustini.

Viimastel kohalike valimistel saatis Raiki Narvas edu ning 16. detsembril valis volikogu ta uuesti Narva meeriks.

Tänavu annab Postimees aasta inimese auhinna üle 25. korda.

Postimehe aasta inimene