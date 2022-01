Pääsküla prügilast võib tulevikus saada päikesepark või mäesuusakeskus

Prügila on nüüd seitseteist aastat suletud olnud ja hüdrogeoloogilises uuringus jälgiti, kuidas vesi seal pinnases liigub. «Päikesepaneelide osas on linnavalitsuse käesoleva aasta eelarves ettenähtud rahastus eskiisprojekti tellimiseks Uuring oli ühtlasi ka eelduseks sellele, et hakata arutama, mis mäega tulevikus saab,» ütles abilinnapea Joosep Vimm linnavalitsuse väljaandele Pealinn.

Vimma sõnul on prügila osas kindel, et kohe ei hakata sinna midagi rajama, kuid see ei takista tulevikku vaatamist. «Kindel on see, et järgmised kolmteist aastat ei juhtu veel midagi, sest pinnas peab enne vastama õigetele tingimustele, et sinna üldse tulevikus midagi rajada saaks. Lisaks on vahepeal välja käidud ideid, et sinna võiks rajada hoopis mäesuusakeskuse ja suusabaasi,» märkis Vimm.