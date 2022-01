Solman: tuhandetesse kerkinud elektriarved on jäme juhtimise viga

Atonen kritiseeris ühismeedias Helir-Valdor Seederi avaldust, öeldes, et Isamaa soov kõigi arveid maksude vähendamise kaudu kompenseerida on piinlik ning sellega soovivad nad endale maksumaksja raha kahmata.

«Turgu on kerge solkida, hiljem jätkusuutlikku tootmist ja investeerimisvõimet taastada on väga keeruline. Koledad ajad ootavad meid ees, kui need soperdajad oma populistliku jutuga peale jäävad, ma ütlen!» kirjutas Meelis Atonen.

«Ärge uskuge nende juttu odava teenuse võimalikkusest, lõpuks on see kui püksipissimine, korra on hea soe ja siis algab jäätumine. Oleme neid Venetsueela sarnaseid «odavaid hindu kõigile» pakkujaid näinud küll.»

Reformierakondlase väljaütlemised ei jätnud omakorda ükskõikseks Isamaa aseesimeest Riina Solmanit.

Viimane aeg juhtimisvigu parandada

«Tuhandetesse kerkinud elektriarved on jäme juhtimise viga. Piltlikult öeldes on juhtunud elektribörsil liiklusõnnetuse laadne olukord, kus autojuht pidurdab sõiduki blokki, aga pidurid ei tööta ja pidurdusteekond ei lõpe, auto on muutunud juhitamatuks. Samal ajal kirjeldavad analüütikud kõrgete energiahindade jätkumist järgmise poole aasta jooksul,» märkis Solman.

Tema sõnul on Meelis Atoneni pühapäevane Facebooki postitus parim illustratsioon sellest, et mõned reformierakondlased ei õpi mitte kunagi. «Elementaarne empaatia ja mõistmise puudus, tehnokraatlikult ülbe ja enesekeskne lähenemine. Atoneni suhtumist kõrvale jättes, kas meil on üldse lootust energiakriis lahendada, kui tipp-poliitikud, eriti valitsuse liikmed aru ei saa, et energiahindadest põhjustatud hinnatõus peegeldab prožektoriga nende enda juhtimisvigadele, mida on viimane aeg parandama hakata, enne kui jalgealune päris tuliseks läheb,» tähendas Isamaa aseesimees.

«Vaadakem otsa kasvõi toetuste taotlemiseks loodud võimalustele, mille infotehnoloogilistele puudustele president Karis on tähelepanu juhtinud. Toetuse küsimine on inimlikult niigi raske, aga et see ka keeruliseks tehakse kombel, kus digiriigis mõõdetakse inimest nõukogude aegsel meetodil enne otsuse langetamist - see on alandav.»

Solman lisas, et Meelis Atonen on tuntud osundaja kõigile teistele, aga mitte enda erakonna tehtud vigadele. «Millest see kõneleb, et tippreformierakondlased ei ole valmis kunagi tehtud vigu tunnistama ega ennast korrigeerima?» küsis ta.

«Inimeste vaesumist pealt nähes arvab elupõline reformierakondlane, et muutma ei pea mitte midagi, inimesed peavadki tuhandeseid elektriarveid maksma jääma,» märkis Riina Solman. Ta lisas, et sama kehtib Atoneni osunduse kohta teise samba raha puudutavalt, justkui pangad pididki inimeste pensioniraha põletamist ilma suurema vastutuseta jätkata saama. «Kusjuures kui inflatsioon on samas suurusjärgus kui keskmine fonditootlus, saame varsti kinnitust ka sellele, et esimene sammas (loe: majandus) kasvab kiiremini kui teine sammas ja ajaloolises plaanis pole teise samba fondidel lootustki majanduskasvu lüüa.»

Solman sedastas, et kui energia hind jääb üles nagu analüütikud ennustavad, on rahutused rahva hulgas garanteeritud. «See on pinnas manipulaatoritele, kes rahutust oma huvides kasutavad, aga ka valitsuse vahetusele. Millises keeles tuleb selgeks teha, et ärge andke maad rahustustele, sh ebasõbralikule eriteenistusele, kes mõnuga meie valitsuse hoolimatuse enda kasuks ära rakendab,» tähendas ta.

Enim kannatab järelkasv, lastega pered

«Pikk plaan Eesti riigile on kirjas põhiseaduses - riigi kestmiseks üle aegade nagu lubanud oleme, tuleb luua tingimused, kus pered saavad turvaliselt enda elu elada. Eeldused on valitsuste luua,» märkis Riina Solman. «Täna oleme olukorras, kus rahuliku toimimise asemel peavad inimesed tehniliselt ebaõiglaseks ja kõrgeks moondunud hinnavahed kinni maksma. Kõige enam kannatab järelkasv, lastega pered, kus iseenese kõrval tuleb teiste pereliikmete eest hoolt kanda.»

Solmani sõnul seisneb Isamaa suurim erinevus Reformierakonnaga võrreldes just selles, et Isamaa vastutab. «Ehk tunnistame ka tehtud - vahel meie osalusel - vigu ja püüame neid parandada,» lisas ta. «Teatada tänasel hetkel inimestele, et närige muru, börsihind ongi selline ja kõik, on ikka väga jõhker ja lihtsalt inimestest hoolimatu. Eriti olukorras, kus valitsust juhib enda sõnul empaatiavōime maailmameister.»

Riina Solman kinnitas, et Eesti vajab kiiresti elektriturureformi: võimalust inimestel osta Eesti Energialt elektrit börsiväliselt, kompenseerides riigi poolt tootjale CO2 kvoodi hinna.