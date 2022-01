Reitingud: Reformierakonna tõus peatus ja EKRE kasvatas toetust

«Alates novembri lõpust iga nädal vähehaaval suurenenud Reformierakonna toetus püsis seekord võrreldes eelmise nädalaga paigal. Samuti ei näinud me see nädal alates novembri lõpust järjepidevalt kahanenud sotside toetuses täiendavat langust. Kas mõlema erakonna puhul on tegemist suunamuutustega, seda näitavad järgmised nädalad,» ütles Mölder.

Kolmandat küsitluslainet järjest on kahanenud Isamaa toetus, mis võib Mölderi hinnangul olla märk sellest, et kohalikeks valimisteks kogutud hoog ja toetuslisa on mõnevõrra kadunud.

Praegu on Isamaa toetus võrdne sotsiaaldemokraatide omaga, kes suurema osa ajast alates 2019. aasta algusest on Isamaad toetuselt edestanud. «Nende kahe erakonna toetusprofiilide puhul torkab silma ennekõike asjaolu, et Isamaa toetus on ühiskonnas palju võrdsemalt jaotunud. Sotsiaaldemokraatide kandepind jääb näiteks meeste seas hetkel alla valimiskünnise, samas kui naiste hulgas ulatub see 10 protsendini. Suuremaid toetuse erinevusi on sotside puhul märgata ka vanuse, hariduse, sissetuleku ja laste arvu lõikes. Seega on nende toetus koondunud väga spetsiifilistesse ühiskonnagruppidesse. Isamaa puhul on suuremaid toetuskääre märgata ainult rahvusgruppide lõikes ning erakonna toetus on ühiskonnas üldiselt palju võrdsemalt jaotunud,» rääkis Mölder.