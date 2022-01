Välismaalt sai ka Alexei elutee alguse, sest ta sündis ja kuni seitsmenda eluaastani kasvas Tomskis, Venemaal. Alexei ise ei tajugi, et vene juured tema loomingut mõjutaks. Lapsena võttis ta loomulikult, et Siberist Euroopasse kolides eluviis, kultuur ja kombed üleöö muutusid. Samas ütlevad teised inimesed, et Alexei kunstis on midagi, mida tavaliselt eesti kunstis ei ole.

Mida ta ise näeb, on see, et kunstis peegelduvad tema lapsepõlvemälestused elust riigis, mis on kokku kukkunud ja kus kõik on valesti. «Mul on mälestused, kui mahajäetud ja hüljatud see keskkond oli, kus ma 1990. aastatel kasvasin,» kirjeldas Alexei. «Kõik oli lammutatud ja pidime midagi muud ehitama. Lammutus- ja hüljatusesteetika on hästi palju minu kunstis nähtav. See tuleb alateadvusest.»