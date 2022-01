Joobes autojuhtide süül sai mullu viga 115 ja hukkus seitse inimest

«Lisaks tabas politsei mullu liiklusest 6004 alkoholi tarvitanud juhti,» ütles kolmapäeval BNS-ile politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo. «Kuigi see number on kuuesaja võrra väiksem ning joobes juhtide süül juhtus 69 õnnetust ning hukkus viis inimest vähem kui mullu, ei ole rõõmustamiseks põhjust, sest tabatud joobes juhtide arv on jätkuvalt väga suur.

«Politsei töötab iga päev selle nimel, et Eesti teedel oleks turvaline liigelda, kuid seejuures on oluline ka iga inimese enda panus. Hea meel on tõdeda, et igal aastal annavad tuhanded liiklejad häirekeskuse numbril 112 teada kahtlase sõidustiiliga sõidukitest ning aitavad niiviisi kaasa turvalisuse tagamisele liikluses.»