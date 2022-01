Välisministeeriumi kantsler: valik on Venemaa oma - kas eskaleerida edasi või deeskaleerida

Vseviovi sõnul näitab Venemaa retoorika, et eesmärk ei ole midagi rohkemat, kui soov keerata aega 25 aastat tagasi. «Sihikul ei ole üks või teine riik, vaid kogu Euroopa julgeolekuarhitektuur,» märkis ta.

Olukorras, kus Venemaa on koondanud vägesid Ukraina piiride lähistele, peab Moskva langetama peagi otsuse, kuidas edasi minna. «Valik on Venemaa oma: kas eskaleerida edasi või deeskaleerida,» sõnas Vseviov.

«Meie jaoks on oluline, et NATO räägiks selles situatsioonis ühel häälel,» rõhutas kantsler alliansi tugevuse olulisust, lisades, et vastus Venemaa võimalikule eskalatsioonile saab olema jõuline.