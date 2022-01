USA keskpanga uue aseesimehe hinnangul on inflatsioon liiga kõrge

Keskpankuri sõnul on inflatsioon sööstnud nelja aastakümne kõrgeimale pakkumise ja nõudluse ebakõla tõttu, mille taga on tarnehäired. Hinnasurve kestab Powelli hinnangul tõenäoliselt vähemalt aasta keskpaigani ja föderaalreserv on valmis rakendama inflatsiooni ohjeldamiseks meetmeid, kui see vajalikuks osutub.