Karis: tahame Ukrainat toetada mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes

Kohtumise järel kell andsid Karis ja Stoltenberg pressikonverentsi, kus viimane kinnitas, et olenemata Venemaa aktiivsest tegevusest on NATO jätkuvalt Eestis kohal ning ühtlasi viimastel aastatel julgeolekujõude siin mitmekordistanud. Niisamuti on NATO tema sõnul valmis dialoogiks, kuid mitte järeleandmisteks julgeolekus.

«NATO põhiprintsiibiks on, et rünnak ühele liitlasele tähendaks rünnakut kõigile liitlastele,» vastas Stoltenberg Eesti ajakirjaniku küsimusele. «See pritnsiip on meid kõiki turvalisuses hoidnud üle 70 aasta, nüüd ka Eestit alates 2004. aastast. Pole varianti, et saaks rünnata liitlast, olemata valmis vastureaktsiooniks,» rääkis ta.

«Alates 2014. aastast, kui Venemaa Ukrainat ründas, oleme me oma kohalolekut Euroopa idaosas märkimisväärselt suurendanud. Rohkem jõude on maal, merel ja õhus. Küsimus pole ka ainult kohalolevates jõus, vaid kui palju me suudame lisajõude kohale tuua,» loetles ta.

Ühtlasi märkis NATO peasekretär, et Venemaal ei tohi põhimõtteliselt olla õigust riikide suveräänsuse üle otsustamisel.

Nii president Karis kui Stoltenberg lisasid, et Venemaa tegutseb Ukraina piiridel jätkuvalt. «Me tahame toetada Ukrainat mitte vaid sõnades, aga ka tegudes,» toonitas Karis pressikonverentsil.

Võimalikud uued liitlased

Küsimusele, kas Rootsi ja Soome liitumissoovi NATO-ga saaks kriitilisel ajal ka kuidagi kiirendada, vastas Stoltenberg, et juhul, kui poliitiline soov selleks olemas on, toimuks liitumine tavapärasest kiiremini.

Stoltenberg nentis, et Soomel ja Rootsil on eeldused liitumiseks laias laastus olemas. «Ma usun, et on üsna selge, et kui me juba nii lähedased oleme ja poliitiline soov on olemas, siis kogu protsess saaks üsna kiirelt kulgeda,» sõnas ta.

Naabrite liitumist toetaks ka Karis. «Me oleksime väga rõõmsad. Me pole lihtsalt lähedased partnerid, vaid teineteisele ka füüsiliselt lähedal,» sõnas ta.