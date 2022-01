Valentina Kutsikova koos abikaasaga jõudis vaktsineerimispunkti veidi enne keskpäeva. Nende soov oli saada Pfizeri koroonavaktsiini. «Koroonanäidud on jälle kõrgustesse läinud ja seetõttu tulime kiiruga kolmandat süsti saama. Me kardame,» põhjendas Kutsikova tõhustusdoosi vajadust.

Kindlust andis ka see, et tõhustusdoosi kiitis heaks riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon. «Siis tuleb see ikkagi ära teha,» leidis naine.