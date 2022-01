Karis Venemaa suursaadikule: oleks vähem pingeid, kui sagedamini kohtuksime

«Eesti jälgib väga tähelepanelikult Venemaa relvajõudude jätkuvat koondumist Ukraina piiridele. See on oht kogu Euroopa julgeolekule ning Venemaa kannab vastutust olukorra de-eskaleerimise eest,» ütles president Karis.

Riigipea märkis, et erinevad diplomaatilised liinid nagu NATO-Venemaa nõukogu kohtumine ja dialoog OSCE-s on võimalused, mille vahendusel leida lahendus praegustele pingetele. «Meie oleme dialoogiks valmis ja pall on Venemaa käes, neil tuleb otsustada, kas soovitakse leida koostöötahet, et lahendada tekkinud olukorda diplomaatiliselt,» sõnas riigipea.