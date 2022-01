Rahvaloendusel on osalenud ligi pool miljonit inimest

Ka president Alar Karis kutsub inimesi osalema e-rahvaloendusel.

Statistikaameti andmetel on kõige aktiivsemad vastajad olnud Tartu linnas ja Harjumaal, kus e-ankeedi oli 18. jaanuari seisuga täitnud 42 protsenti vähemalt 15-aastastest elanikest. Madalaim on vastamismäär Ida-Virumaal, kus see oli ligi 17 protsenti.

Kõige usinamad vastajad on 40–65aastased naised, loiumalt on ankeeti täitnud vanemate vanusegruppide inimesed ja 20–35-aastased mehed.

Veel neli päeva

Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila kutsub üles kõiki, kes on vastamise jätnud viimasele minutile, leida nüüd see paar minutit, et veebis rahvaloenduse küsimustikule vastata.

«Tasub uurida, kas ka sinu pereliikmed on e-ankeedi juba täitnud, sest vastama ootame kõiki iseenda eest. Võimalusel aidake veebis vastata ka oma vanemaealistel sugulastel,» soovitas Osila.

Eriti oodatakse vastuseid neilt, kes kuuluvad kohustuslikku juhuvalimisse ja kes said selleks kutse ka paberkandjal. «Valimisse kuuluvate inimestega, kes ei ole mingil põhjusel veebis vastanud, võtab veebruarikuu jooksul ühendust rahvaloenduse küsitleja, et koguda vastused juba telefoni teel või vajadusel kodukülastuse käigus. Palju mugavam on aga küsimustik täita kohe praegu veebis – sel juhul rahvaloendaja veebruaris sinu poole ei pöördu,» selgitas Osila.