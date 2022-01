Bideni sõnul võib vastasseis Ukraina üle käest ära minna

Bideni kinnitusel on ta avatud tippkohtumiseks Venemaa liidri Vladimir Putiniga.

«Ma olen mures, et see võib käest ära minna, väga kergesti käest ära minna Ukraina piiridel ja selle tõttu, mida Venemaa võib teha või mitte. Tippkohtumine Putiniga on endiselt võimalus,» rääkis president.