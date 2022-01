USA esitas neljale Valgevenele ametnikule süüdistuse õhupiraatluses

«Valgevene ametiisikud fabritseerisid ohuandmeid, et sundida lennukit marsruuti muutma ja Vilniuse asemel Minskisse maanduma. Lennuki Minskisse suunamise eesmärk oli vahistada Valgevene ajakirjanik ja poliitiline aktivist,» selgitas ministeerium.

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) jõudis jaanuari alguses järeldusele, et teade Ryanairi lennuki pardal toimunud pommist, mis sundis meeskonda mullu mais Minskis maanduma, oli vale.

ICAO aruandega tutvunud The Wall Street Journali andmetel paljastas uurimine mitmeid ebakõlasid, mis seavad kahtluse alla Valgevene ametliku versiooni.

ICAO teatas ühtlasi, et selle juhatus koguneb 31. jaanuaril, et aruande põhjal otsustada organisatsiooni edasiste sammude üle. Arutatakse ka Valgevene kaebust, et riigile pärast intsidenti kehtestatud piirangud ja sanktsioonid olid ebaseaduslikud.