Viiruse levik kogub kooliperede seas hoogu

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna (RE) sõnul levib väga laialdaselt koroonaviiruse omikrontüvi ning ka õppeasutustes on nakatumine kiirelt kasvanud.

«Näeme, et valdav enamus kiirtesti positiivsetest tulemustest on tulnud ootuspäraselt Harjumaalt, kus on ka kõige rohkem inimesi, ja ka Tartumaalt. Aga nakatumiste tõusu saab täheldada ka Pärnumaal ja Lääne-Virumaal,» kirjeldas Kersna, kelle sõnul tasuks koolipere kiirtestimisega jätkata ka järgmisel nädalal. «Kaks korda nädalas kõrge nakatumisega piirkondades ning vähemalt korra nädalas ülejäänud piirkondades,» lisas Kersna.