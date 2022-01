Urmas Paet valiti taas Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimeheks

Paet lisas, et Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika suurimaks väljakutseks on enda maksmapanek maailmaareenil. «Meil peab olema pikaajaline strateegia, kuidas suudame ennast kehtestada,» ütles Paet. «Üks oluline aspekt on siin see, et meie otsusprotsessid peavad muutuma kiiremaks. Viimasest ajast on meie välispoliitikas liiga palju näiteid, kus jäime viivitama olukorras, mis vajas kiiret reageerimist,» lisas ta.