Elanikelt oodatakse ideid Kass Augusti promenaadi kujundamiseks

«Põhjatallinlastele läheb oma elukoha ümbruses ja sellest kaugemalgi linnaruumis toimuv üha enam korda. Nii on ka Kopli trammiteega külgneva tänavalõigu muutmine mitmekülgseks promenaadiks üks suurepärane näide kogukonna koosloomest ja avaliku ruumi inimkesksemaks muutmisest. Eriti rõõmustab mind, et loodav promenaad toob veelgi tuntust ja tähelepanu meie linnaosa kuulsusele, muhedale kass Augustile, kes on omamoodi Kalamaja loomade eestkõneleja. Julgustan kõiki promenaadi kujundamises oma mõtteid ja arvamusi avaldama, et sellest saaks üks turvaline ja mõnus koosolemise koht,» rääkis Pihlap.