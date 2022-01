«Covid-19 tõttu on praegu haiglaravi vajavaid lapsi kõikide eelmiste lainetega võrreldes kõige rohkem. Õnneks väga raskelt haiged need lapsed ei ole,» rääkis Sule. Tallinna lastehaiglas üks laps suri Covid-19 tõttu, kuid tal olid tervisega raskemad probleemid.

«Mida me selle teadmisega peale hakkame, et selle koroonalainega satub lapsi rohkem haiglasse? Muud me praegu ei oskagi teha, kui et oleme arvestanud ning hoiame olukorral silma peal,» rääkis Sule.