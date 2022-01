Hullud päevad perearstikeskustes: kurnatuse tase on väga suur ja töörõõmu ka enam eriti ei ole

Tallinna Merelahe perearstikeskuse juht Riin Lanno rääkis, et nende töökoormus on suurenenud vähemalt poole võrra ja hakkama saamisega ollakse üsna ­piiri peal. «Olen kindel, et kõik patsiendid ei pääsegi löögile,» sõnas ­Lanno, täpsustades, et kui inimesed saadavad meili, siis loomulikult vastatakse, aga mitte samal päeval. Telefoni teel on samuti raske perearsti­keskusega ühendust saada, sest vastata jõutakse vähem kui poolele kõnedele. «Seni suutsime vastata 80 protsendile kõnedest ja ülejäänutele helistasime tagasi, nüüd jõuame vastu võtta 40 protsenti kõnedest,» sõnas Lanno.