Randa ehitamise eelnõu kukkus riigikogust välja

Eelnõu vastu hääletasid EKREst Merry Aart, Riho Breivel, Kalle Grünthal, ​Martin Helme, ​Mart Helme, ​Helle-Moonika Helme, Ruuben Kaalep, Uno Kaskpeit, ​Kert Kingo, ​Rene Kokk, ​Leo Kunnas, ​Alar Laneman, ​Siim Pohlak, ​Anti Poolamets, Paul Puustusmaa, Henn Põlluaas; Reformierakonnast Annely Akkermann, Jüri Jaanson, Signe Kivi, ​Eerik-Niiles Kross, ​Ants Laaneots, ​Jürgen Ligi, Õnne Pillak, ​Heidy Purga, Timo Suslov, ​Margit Sutrop, Tarmo Tamm, ​Vilja Toomast, ​Aivar Viidik; Keskerakonnast Dmitri Dmitrijev, ​Mihhail Korb, ​Oudekki Loone, ​Natalia Malleus, ​Aadu Must, ​Tõnis Mölder, ​Peeter Rahnel, ​Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev, Marko Šorin; Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast Jaak Juske, Raimond Kaljulaid, ​Kalvi Kõva, ​Helmen Kütt, ​Lauri Läänemets, ​Heljo Pikhof, Indrek Saar ; Isamaa erakonnast Üllar Saaremäe, Priit Sibul.

Eelnõu otsustas esimesele lugemisele saata riigikogu keskkonnakomisjon, poolt hääletanud komisjoni liikmetest kolm on ise seaduseelnõu algatanud: Andres Metsoja (Isamaa), Heiki Kranich (RE) ja Peeter Ernits (EKRE). Neljas eelnõu algataja, Erki Savisaar (KE) tõusis pärast algatamist keskkonnaministriks.

Keskkonnaministeerium avaldas toetust eelnõu peaideele, et rannaäärse ehituskeeluvööndi vähendamisel peaks vastutuse selle suurendamisel võtma kohalikud omavalitsused. Hiiumaa ja Saaremaa vallavanem on selle vastu, põhjendades vastuseisu võimaliku survestamisega kinnisvaraettevõtjate poolt, millele on riikliku toeta keeruline vastu seista.