FOTOD ⟩ Eestit külastanud Rootsi väejuhataja: Läänemere piirkonna julgeolekut saab tagada vaid üheskoos

«Mul on väga hea meel viibida Tallinnas, et vestelda Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Heremiga meie mõlema jaoks olulistel teemadel. Eriti praegusel ebakindlust täis ajal, mil on oluline rääkida oma lähedaste sõprade ja liitlastega. Muu hulgas sellest, kuidas tugevdada meie ühist olukorrateadlikkust, sest vaid üheskoos saame võtta vastutuse Läänemere piirkonna julgeoleku eest,» ütles kindral Bydén.