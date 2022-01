Raudteel tõuseb kiirus 160 km/h

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on raudtee pidev areng muutmas rööpaid kogu transpordi selgrooks. «Rongiga reisijate arv on kahekordistunud peale uute rongide liinile tulekut ning ootame sellelt kümnendilt sarnast kasvu,» ütles Aas. 2024. aasta lõpuks jõuavad Eestisse kuus uut mugavamat rongi, millega teenindada rohkem reisijaid. Samuti on võimalik kasutada optsiooni, et soetada kümme lisarongi. «Moderniseerimisfondist on kümne lisarongi ostuks 90 miljonit eurot olemas, mis katab kogu lisarongide kulu. Vajame rohkem ronge, et pakkuda tihedamat sõidugraafikut elektrifitseeritud ja sirgemal raudteel,» lisas Aas.