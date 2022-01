FOTOD ⟩ Venemaalt saabunud veokist tabati üle 900 000 salasigareti

«Avastus näitab selgelt, et salakaubaveo risk ja surve meie piiripunktidele on suur,» nentis MTA tolliosakonna välispiiri valdkonnajuht Ants Kutti. Ta avaldas tunnustust tolliinspektoritele, tänu kellele ei jõudnud suur kogus salakaupa mustale turule.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Lily Sandeli sõnul on oluline salasigarette ringlusest eemal hoida, sest nende päritolu on tarbijale ebaselge. «Tarbijal puudub garantii, millistes tingimustes on sigaretid toodetud ja milline on nende kvaliteet,» tõi ta välja.