Lumerohkus tekitab jätkuvalt paksu pahandust nii maal kui linnas

Lisaks väiksematele külateedele tekitab lumi pahandust endiselt ka Tallinnas. Paljud elanikud avaldavad pahameelt ühismeedias. Autojuhtides tekitavad trotsi kinni lükatud pisitänavad, jalakäijates kinni lükatud teed ja teehooldajates keset teed pargitud autod. Muu hulgas on linnaosadel probleeme olnud lepingupartneritega.

Üheks selliseks näiteks on Pirita linnaosa. Linnaosavanem Tõnis Liinat (KE) paneks Pirita teeoludele hindeks 2. «Muidugi on lepingupartner jälle hätta jäänud, see lumi ja tuisk, seda sajab pidevalt juurde. Kõik see raskendab töid. Vähemasti me teeme ööst saati juba lume väljavedu.»

Liinat märkis, et ei saaks öelda, et elanike seas on vaikus: «Kaebusi tuleb,» sõnas ta ja lisas, et pigem käib arutelu valdavalt sotsiaalmeedias.

Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats (KE) rääkis, et ka neil on muresid lepingupartneriga ja varem on tulnud trahvegi väljastada, kuid üldine olukord Mustamäel on rahuldav. Liinat selgitas, et piisab mõne brigaadiliikme nakatumisest koroonaviirusesse ja töökäte puudust on teeoludes tunda. «Kui ikka mõned meeskonnaliikmed kaovad ära, siis see annab koristuskvaliteedis tunda,» ütles Laats.

«Jaanuar on olnud parem kui detsembris, aga kuna ilm on olnud heitlik, siis eile näiteks pidime otsustama, kas hakata graniitsõelmeid puistama või mitte. Kas tuleb lund peale või ei tule,» kirjeldas ta töid.

Mustamäe elanikud on tema sõnul edastanud linnaosale pigem konstruktiivset kriitikat, kuid mured on erinevad. «Saan hommikul kõne, kus öeldakse, et miks koristamata on, et lapsevankriga ei saa liigelda. Lõunal aga saame kõne, kus pahandatakse, et miks lumi on ära koristatud, kelku ei saa ju tõmmata,» tõi ta näite.

Maanteedel on kiilasjää, kõrvalteedel oht kinni jääda

Transpordiameti avalike suhete juht Erki Varma nentis, et jätkuvast lumesajust tingituna on teeolud endiselt keerulised. «Kõrvalteedelt tuleb jätkuvalt palju teateid lumerohkusest tingitud probleemidest, kus tee läbitavusega on hädas nii sõiduautod kui bussid. Päris palju on teateid ka sellest, kus kinnistu teeotsa on suured vallid lükatud,» kirjeldas ta.

Põhiteed on küll puhtamad, kuid väga libedad. Varma sõnul on kiilasjääd tuvastatud näiteks Pärnu maanteel Märjamaa ja Pärnu vahel, Tartu maanteel Võõbu ja Mäo piirkonnas.