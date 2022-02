VÄRSKE ARVAMUSUURING ⟩ Venemaal suhtutakse Eestisse ja eestlastesse hästi

Uuringu tulemused näitavad, et üldiselt suhtub enamus venemaalastest Eestisse hästi. 52 protsenti küsitletuist vastas, et suhtub Eestisse väga hästi või hästi, halvasti suhtub 17 protsenti küsitletuist. Head suhtumist on rohkem noorte, samuti kõrgemalt haritud inimeste seas. Halvemini suhtuvad eakamad inimesed vanuses üle 55 aasta.

Küsitlusest selgus, et venemaalaste seas on huvi ja informeeritus Eesti vastu suhteliselt madal. Teadmised Eesti kohta pärinevad endiselt valdavalt koolist (26 protsenti) ja riiklikest telekanalitest (29 protsenti). Eestis pakub venemaalastele huvi peamiselt loodus, vaatamisväärsused, kultuur, turism ja ajalugu.

Eraldi käsitleti uuringus Eestiga piirnevate regioonide elanike arvamusi. Ilmnes, et suhtumine Eestisse on Leningradi oblastis, Peterburi linnas ja Pihkva oblastis märksa parem – 72 protsenti küsitletuist vastas, et suhtub Eestisse hästi või väga hästi, ning 10 protsenti vastas, et suhtub halvasti. Eesti ja Venemaa vahelisi suhteid pidas heaks 14 protsenti, rahulikuks 25 protsenti, jahedaks 34 protsenti, pingeliseks 11 protsenti ja vaenulikuks kaheksa protsenti vastanuist.