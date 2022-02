Saksa kantsler sõidab Moskvasse arutama kriisi Ukraina ja Venemaa piiril

USA visiit on juba planeeritud 7. veebruariks, kuid Venemaa reisi kuupäeva kantsler koheselt ei avaldanud.

«Kohtumine on fikseeritud ja toimub peagi,» kinnitas kantsler.

Küsimusele võimaliku sõja kohta Euroopas vastas kantsler: «Olukord on väga tõsine ja ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et Ukraina piirile on paigutatud väga palju sõjaväelasi.»